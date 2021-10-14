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14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2021-sorgulama

14 Ekim evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 2021-sorgulama

Evinde hasta, engelli ve yardıma muhtaç yaşlı vatandaşlara devlet tarafından her ay ödenen evde bakım maaşı ekim ayında ne zaman yatacak sorusu merak edildi. 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları 14 Ekim perşembe günü Tokat Aksaray, Kırklareli, Antalya, Balıkesir, Bolu, Samsun olmak üzere 18 ilde hesaplara yattı.

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Evde bakım parası ekim ayı ödemeleri ne zaman yatacak araştırması binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Evinde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara devlet tarafından ödenen ve 2021 yılında 1,658,29 lira olan evde bakım maaşları 14 Ekim Perşembe günü 18 ilde yattı.

1- Tokat 2- Aksaray 3- Kırklareli 4- Antalya 5- Balıkesir 6- Bolu 7- Samsun
 8- Hatay 9- Sakarya 10- İzmir 11- Osmaniye 12- İstanbul 13- Zonguldak 14- Manisa 15- Niğde 16- Mersin 17- Bilecik 18- Afyonkarahisar

Evde bakım parası nedir merak ediliyor. Evde bakım aylığı, bir evde kişi başına düşen ortalama maaş gelir miktarının, asgari ücretin aylık net miktarının 2/3’ünden daha az olan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek parasıdır.

Evde bakım aylığı kimlere verilir: Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.

Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı alma hizmeti: Evde bakım parası almak isteyenler, evde bakım aylığı alma şartlarını araştırmaya başladı. Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.

Evde bakım aylığı nerede öğrenilir: Devletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. 

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