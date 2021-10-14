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İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı

İSTANBUL Avcılar’da tekstil ürünleri atölyesinde yangın çıktı. Yangına Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

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Yangın, saat 07.45’te Avcılar Firuzköy Mahallesi Mezarlık Üstü Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil ürünleri merkezinde çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt ve Şişli'den çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

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