Dolar kuru neden yükseldi Mehmet Barlas: Arka arkaya sabotajlar geldi

Türk Lirası, dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Yazar Mehmet Barlas, 9,16'yı geçen dolar/TL'yi 'sabotajlara bağlarken, örnek olarak da Gezi Parkı eylemlerini verdi.

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Dolar kuru her gün yeni bir rekor kırıyor. Dolar/TL 9.16 seviyelerinde. Peki Türk lirası neden düşüyor. Konuya ilişkin Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, konuya ilişkin "Dolar yükseldikçe moraller düşüyor" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

"Dolar yükselince her şey havada kalıyor" diyen Barlas, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Arka arkaya sabotajlar

"AK Parti iktidarı yola çıktığında Türk Lirası'ndan sıfırları atmıştı. Durum da gayet güzel devam ediyordu. Ama arkası arkasına sabotajlar geldi.

Gezi kalkışması bunlara bir örnektir. Sonuçta dolar gide gide 9 TL'yi buldu.

Artık öğrenmemiz lazım; doların Türk Lirası karşısındaki fiyatı, Amerikan ekonomisinin gücünü göstermiyor.

Amerikan ekonomisi şu anda dünyanın en borçlu ekonomisi. Ancak dolar basan makineler, Amerika'nın elinde olduğu için adeta oyun oynuyorlar.

Türk Lirası'nın değeri ise enflasyonun düşmesine, arz-talep dengesinin düzelmesine bağlıdır.

Ne yazık ki şu anda enflasyon % 20'lere yakın düzeyde. Her faiz indiriminde dolar da yükseliyor. Bunun nedenlerini ekonominin gerçekleri doğrultusunda araştırmak gerekir."

Mehmet Barlas'ın yazısının tamamı