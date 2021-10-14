Gazete Duvar'da deprem! Çok sayıda isim istifa etti: Bir kişiye hakkım helal değil

Ali Duran Topuz, Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Gazete Duvar ile yollarını ayırdığını duyurdu. Topuz'un ardından Cansu Çamlıbel, Bahadır Özgür, Şenay Aydemir ve Hakkı Özdal da kurumdan ayrıldı.

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Gazete Duvar’ın kuruluşundan itibaren genel yayın yönetmenliği görevini yürüten Ali Topuz görevini bıraktı. Topuz’un ardından ‘Duvar English’ Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel ile gazetenin yazarları Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, Hakkı Özdal ve Ayşe Çavdar da ayrıldıklarını açıkladı.



Ayrılığı Twitter’dan duyuran Topuz, “Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. GazeteDuvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler” ifadelerini kullandı. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükranlarını sunan Topuz, “Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten” diye yazdı.



"Kalbimizi kırdı"

Duvar English'in genel yayın yönetmenliğini üstlenen Cansu Çamlıbel de Topuz'un ardından görevini bıraktığını açıkladı. "Ali’nin davetiyle katıldığım GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz" diyen Çamlıbel, "İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet" ifadelerini kullandı.



Anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı

Topuz’la beraber İcra Kurulu Başkanı ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Araz’ın da yayın sahibi Vedat Zencir ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtiliyor. İnternet sitesinde Sedat Peker’in ifşaatları sonrası çok çarpıcı analizler kaleme alan Bahadır Özgür de kurumla bağlarını kopardı.



"Başka yerde görüşürüz yine"

Topuz’un tweet’ini alıntılayan Bahadır Özgür, “Ali Topuz bir an dahi tereddüt etmeden yazı yazma imkanı sundu bana. Onun siyasal bakışının, ahlakının, üslubunun ürünü olan Duvar sayesinde çok fazla şey kazandım. Hakkını o da helal eder umarım. Duvar emekçilerine de sonsuz teşekkürler. Başka yerde görüşürüz yine…” dedi.



Ali Duran Topuz’un yarın mesai arkadaşlarıyla bir toplantı yapması bekleniyor.