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Adana'da kaldırımda yürürken ölümden döndü: Ne olduğunu anlamadım

Adana'da kaldırımda yürürken ölümden döndü: Ne olduğunu anlamadım

ADANA’da kaldırımda yürürken 15 kişinin demir sopalı saldırısına uğrayan genç, ölümden dönerken 2 arkadaşı da yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemalpaşa Bulvarında 9 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, Halil Can Safçı (27) iki arkadaşıyla birlikte bulvarda kaldırımda yürürken arkasından birileri bağırmaya başladı. Safçı döndüğünde şahsın üzerine geldiğini görüp sakinleştirmeye çalıştı. Araya vatandaşlarında girmesiyle şahıs sakinleşti. Ancak Safçı yolun karşısına geçince bu şahıs tekrar saldırdı. Onun saldırmasıyla birlikte etraftan eli sopalı 15 şahıs gelerek saldırıya geçti. Safçı ve iki arkadaşı darp edildi. Safçı aldığı demir sopa darbeleri nedeniyle ağır yaralandı.

Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Safçı kafasına aldığı darbelerden dolayı hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım servisinde tedavi gördü. 3 gün yoğun bakımda tedavi gören Safçı hayati tehlikeyi atlatınca, servise çıkartıldı. Safçı, yaşadıklarına bir anlam veremediğini şahsın kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, “Bir anda biri arkamızda bağırmaya üstünü başını yırtmaya başladı. Daha sonrada benim üzerime doğru geldi. Ben ne oldu kardeşim sorunun ne dedim engellemeye çalıştım ama bana saldırdı. Sonra araya birileri girdi." ifadelerini kullandı.


"Ben ölümden döndüm"
"Biz yolumuza devam ettik" diyen Safçı "Ancak onlar 15 kişi birden demir sopalarla bize saldırdı. Beni öldüresiye dövdüler. Önce özel bir hastaneye götürmüşler, orada doktor ‘bu ölebilir hemen Seyhan Devlet Hastanesine götürün’ demiş. Daha sonra beni buraya getirmişler. Ben ölümden döndüm ama neden bize saldırdıklarını bilmiyoruz. Benim iki arkadaşım da yaralandı. Bu zanlıların bulunmasını istiyorum onlardan şikayetçiyim” dedi.

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