BIST 1.420
DOLAR 9,13
EURO 10,63
ALTIN 528,29
HABER /  EKONOMİ

Kriz kapıda! 6 ayda yüzde 50 zamlandı: Lüks tüketim oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kriz kapıda! 6 ayda yüzde 50 zamlandı: Lüks tüketim oldu

BREZİLYA'da yaşanan iklim krizinin etkisiyle kahve fiyatları yüzde 50 arttı. Kilosu 60 liradan atılan kahvenin fiyatı 90 liraya yükseldi.

Abone ol

Brezilya’da yaşanan iklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde yüzde 50 zamlanan kahve fiyatları cep yakıyor. Üretimi ve tedariki zorlaşan kahvenin, artan fiyatından dolayı tüketimi de zorlaşır oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Eminönü’ndeki kahve satıcıları, üreticilerden 100 kilo kahve almak istediklerinde geri dönüş olarak 30-35 kilo gönderdiklerini belirtiyorlar.

İşletmelerinde Türk kahvesi ve Osmanlı kahvesi sattıklarını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Bu sene kahveye iki kere yüklü bir zam geldi. Yaklaşık 6 ay önce kilosunu 60 TL’den sattığımız Türk kahvesinin şu anki kilosu 90 TL. Toptancılara sorduğumuz da ise Brezilya’da çok kısıtlı ürün aldıklarını ve ürünün az olduğunu söylüyorlar. Bununda fiyatlara yansıdığını söylüyorlar. Bizlerde üretici firmalardan toptan kahve istediğimiz zaman 100 kilo istiyorsak 20-25 kilo gönderiyorlar. Bu fiyatlarda kalacak mı kalmayacak mı bunun bilincinde değiliz. Türkiye’de kahve tüketimi eskiye göre çok fazla arttı ve bu talep karşılanmaz ise bir kahve krizinin olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.


“Kahve artık lüks tüketim oldu”
Vatandaşın kahveyi kilo yerine gramla aldığını vurgulayan Yavuzer, “Önceden yarım kilo ya da bir kilo kahve alan vatandaşlar artık en az 10 TL’lik kahve alıyor. 1 kilo kahve 90 TL ise artık lüks tüketim oldu diyebiliriz. Üretici firmalar, stok mu yapıyor ya da az mı satmak istiyor bunu bilmiyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Fiyatlar artsa da vatandaş kahveden vazgeçmiyor. Kahve sever Bilal Bektaş, sık sık kahve tükettiğini belirterek, “Her geldiğimizde kahve alıyoruz. Kahveyi sürekli tüketiyoruz. Bu sefer arabayla döneceğimiz için çok fazla almayacağım. 1 kilogram kahve alacağım” dedi.

İlgili Haberler
Pompada ÖTV marjı bitti! Her zam pompaya yansıyacak Balık bollaştı fiyat düştü! Hamsi 10 liradan satılıyor Yüzde 25 zam geldi! İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı Havalar soğudu talep attı! Yüzde 100 zam geldi: 800 TL'ye satılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın
Hulusi Akar'dan Suriye'ye operasyon açıklaması: Kimsenin şüphesi olmasın
Taliban heyeti bugün Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanlığı Afganistan zirvesi yapmıştı
Taliban heyeti bugün Türkiye'ye geliyor! Cumhurbaşkanlığı Afganistan zirvesi yapmıştı
Üniversitede skandal! Seks işçiliği tavsiyeleri ortalığı karıştırdı
Üniversitede skandal! Seks işçiliği tavsiyeleri ortalığı karıştırdı
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın: Aşı olmayan 18-35 yaş grubu enfekte oluyor
Bilim Kurulu üyesi Levent Akın: Aşı olmayan 18-35 yaş grubu enfekte oluyor
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı Emin Kar kalp krizi geçirdi
Adana'da kaldırımda yürürken ölümden döndü: Ne olduğunu anlamadım
Adana'da kaldırımda yürürken ölümden döndü: Ne olduğunu anlamadım
Melike Öcalan evli mi kaç yaşında? Melike Öcalan son hali nasıl?
Melike Öcalan evli mi kaç yaşında? Melike Öcalan son hali nasıl?
Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı
Karabük'te Kovid-19 hastalarına uygulanan tedavi uluslararası dergide yayınlandı
Fransa'da bir cami daha kapatılıyor! Gerekçe şehitlik ve cihat anlatmak
Fransa'da bir cami daha kapatılıyor! Gerekçe şehitlik ve cihat anlatmak
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı haftanın maçı pazar günü
Süper Lig'de 9. hafta heyecanı haftanın maçı pazar günü