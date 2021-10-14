Üniversitede skandal! Seks işçiliği tavsiyeleri ortalığı karıştırdı

Leicester Üniversitesi, "Seks işçiliği dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir'' dedi, öğrencilere desteğini açıkladı. Üniversite, sokakta seks teklif etmek ve genelev yönetmek gibi 'yasa dışı' addettiği alanları da sıraladı. Uygulamaya karşı başlatılan kampanyada ise imza sayısı 10 bini aştı.

Abone ol

İngiltere'de Leicester Üniversitesi yönetiminin geçen yıl seks işçisi öğrencileri desteklediğini bildiren ve kurumun seks işçiliği politikasına yönelik yayınladığı çevrimiçi yönerge, tartışmalara neden oldu. Üniversitenin yayınladığı yönergelerde hangi seks endüstrisi hizmetinin yasal ve hangilerinin yasa dışı olduğu belirtildi. Soyunma, cinsel tatmin için telefon görüşmesi, internetten iç çamaşırı satışı ve çeşitli rol fantezilerinin yasal; sokakta seks talep etmenin, genelev yönetmenin ve başka bir seks işçisi ile bina paylaşmanın ise yasak olduğu vurgulandı.



Yönergede aynı şekilde üniversite personeline yönelik bir yol haritası da çizilerek, öğrencilere yaklaşımları konusunda tavsiyeler verildi. Personele, yetişkin eğlence endüstrisinin belirli terminolojisine ve yasal bağlamının farkında olmaları söylenirken, ‘yadırganma ve damgalanma’ gibi kaygılar ve riskler nedeniyle gizliliğin önemine dikkat çekildi. İngiliz Daily Mail sitesinde yer alan habere göre, Leicester Üniversitesi’nin hazırladığı belgenin ardından yaklaşık 10 bin kişi de change.org üzerinden haziran ayında başlatılan imza kampanyasına katılarak yönergenin geri çekilmesini talep etti. Üniversite yönetiminin Birleşik Krallık’taki tüm üniversitelere seks işçiliğini yaymayı amaçladığını iddia etti.







Bine yakın kişi göreve başladı

Leicester Üniversitesi Sicil Memuru ve Sekreteri Geoff Green, "Bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle farklı türde seks işçiliği yapmaya karar verebileceğinin farkındayız. Bu durum dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir” dedi. Çalışan ya da çalışmayan her bir öğrencinin güvenliği ve refahını öncelediklerini belirten Green, bu çalışma için hazırladıkları programda 60’ı aşkın üniversitedeki bine yakın kişinin göreve başladıklarını bildirdi.