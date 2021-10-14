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AK Partili Göksu: TÜGVA’ya ve Ensar’a çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz

AK Partili Göksu: TÜGVA’ya ve Ensar’a çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz

AK Partili Esenler Belediye Meclisi’nde 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Bütçeye ilişkin eleştirilere yanıt veren AK Partili Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve ilim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır” dedi.

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AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu başkanlığında toplanan Esenler Belediye Meclisi’nde 2022 Yılı Mali Performans Programı ve 2022 yılı bütçe taslağı görüşüldü. Tartışmalara sahne olan belediye meclisinde, belediyenin 2022 yılında 276 kiralık araca 68 milyon 500 bin TL ve kiralanan binalar için de 6 milyon TL ödeyeceği belirtildi.

Esenler Belediyesi Meclisi'nin CHP'li Üyesi Kemal Şahin’in Esenler Belediyesi’ne ait bir binanın TÜRGEV'e 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edildiği hatırlatmasına da AK Partili meclis üyeleri tepki gösterdi.

CHP’li Şahin’e yanıt veren Göksu, “TÜRGEV’e, TÜGVA’ya, Ensar’a ve ilim Yayma’ya çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz. Onlar bu milletin evlatlarına en nadide hizmetleri sunan kuruluşlardır. Bugüne kadar destek verdik bundan sonrada destek vermeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle” ifadelerini kullandı.

2022 bütçesi kabul edildi

2022 yılı Performans Programı ve 2022 yılı bütçesi CHP ve İyi Parti red oyuna karşılık AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin oy çokluğuyla Esenler Belediye Meclisi'nde kabul edildi.

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