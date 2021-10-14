Beykoz'da feci kaza! İSKİ'nin beton taşıyan TIR'ı devrildi otomobili ezdi! Aracın içinde sıkıştı

Beykoz’da, İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobildeki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü TIR, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak kurtarılamadığı öğrenildi.