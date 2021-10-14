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Zonguldak'ta yaşandı! Topladıkları mantar canından etti!

Zonguldak'ta yaşandı! Topladıkları mantar canından etti!

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi Hakkı Ünlü (47) ile birlikte yedikleri mantardan zehirlenen Şevkiye Ünlü (45), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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Ereğli'ye bağlı Danışmentli köyünde önceki gün Hakkı ve eşi Şevkiye Ünlü çifti ormandan topladıkları mantarları pişirip yedikten sonra rahatsızlandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftin, mantardan zehirlendikleri belirlendi.

Hakkı Ünlü Ankara'ya, Şevkiye Ünlü ise İstanbul'a sevk edildi. Şevkiye Ünlü, tedavi gördüğü İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hakkı Ünlü'nün ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Şevkiye Ünlü’nün cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Danışmentli köyünde toprağa verileceği bildirildi.

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