BIST 1.417
DOLAR 9,18
EURO 10,67
ALTIN 528,92
HABER /  GÜNCEL

Kurmar oynamaya gelenlere ilginç uyarı! 'Maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım'

Kurmar oynamaya gelenlere ilginç uyarı! 'Maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım'

UŞAK’ta bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 3 kişiye 4 bin TL para cezası kesildi. Operasyon yapılan evde, güvenlik için dışarısını kamerayla izlemeleri ve bir kağıt üzerine “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarı yazısı ise polis ekiplerine pes dedirtti.

Abone ol

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Köme Mahallesi, Şehit Ali Horasan Caddesi üzerinde müstakil bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan ev sahibiyle birlikte toplam 3 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Operasyona gelen ekipler şaşkına döndü
Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde yapılan çalışmalarda giriş - çıkış için kapı önünün izlendiğini ve kamera televizyonunun yanında ise “Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım” uyarısı olması, adeta pes dedirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu 4 bulaş yerine dikkat! Mehmet Ceyhan: Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla
Bu 4 bulaş yerine dikkat! Mehmet Ceyhan: Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla
Magnum sonuçları 2021 kazananların isim listesi sıralı tam liste
Magnum sonuçları 2021 kazananların isim listesi sıralı tam liste
Döviz bulundurmak suç mu olacak? Fatih Altaylı'dan olay yazı
Döviz bulundurmak suç mu olacak? Fatih Altaylı'dan olay yazı
Beykoz'da feci kaza! İSKİ'nin beton taşıyan TIR'ı devrildi otomobili ezdi! Aracın içinde sıkıştı
Beykoz'da feci kaza! İSKİ'nin beton taşıyan TIR'ı devrildi otomobili ezdi! Aracın içinde sıkıştı
Zonguldak'ta yaşandı! Topladıkları mantar canından etti!
Zonguldak'ta yaşandı! Topladıkları mantar canından etti!
Hıncal Uluç Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a, 'Bravo Pınar!' dedi
Hıncal Uluç Tamer Karadağlı'ya destek çıkan Pınar Altuğ'a, 'Bravo Pınar!' dedi
AK Partili Göksu: TÜGVA’ya ve Ensar’a çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz
AK Partili Göksu: TÜGVA’ya ve Ensar’a çatlasanız da patlasanız da destek vermeye devam edeceğiz
Sel hasarlı hurda aracın fiyatını duyan inanamadı! Sosyal medya bu ilanı konuşuyor
Sel hasarlı hurda aracın fiyatını duyan inanamadı! Sosyal medya bu ilanı konuşuyor
Eşinin telefonuna casus yazılım yükledi boşanma davası açtı! AYM'den kötü haber
Eşinin telefonuna casus yazılım yükledi boşanma davası açtı! AYM'den kötü haber
Kırşehir'de koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki Emir bir haftadır tedavi görüyor
Kırşehir'de koronavirüse yakalanan 5 yaşındaki Emir bir haftadır tedavi görüyor