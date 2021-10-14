Döviz bulundurmak suç mu olacak? Fatih Altaylı'dan olay yazı

Döviz alım satımlarında kimlik tespitinin zorunlu hale getirilmesini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla bundan sonra 1 dolar da alıp satsanız da 1 milyar dolar da alıp satsanız kimlik bilgileriniz kayıt altına alınacak. Döviz alım satımlarında kimlik tespitinin zorunlu hale getirilmesini değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Sevsinler inananı' başlıklı yazısında "Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz. Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam" dedi. İşte Altaylı'nın o yazısı...

Bakanlığın bizi “ahmak” yerine koyması ağırıma gitti

Döviz alım satımlarında kimlik kaydı zorunluluğu getirildi.

Beklenmeyen bir adım değildi.

Aylardır söylediğim gibi yavaş yavaş geriye doğru gidiyoruz.

Sonunda döviz bulundurmanın suç olduğu günlere geri dönersek hiç şaşırmam.

Buna şaşırmadım ama bununla ilgili yapılan açıklamanın bizi “ahmak” yerine koyması ağırıma gitti.

Bu kararı alanların bahanesi şu: “Döviz bürolarının kurumsallaşmasını sağlamak”

Döviz büroları bu haliyle 1997 yılından beri faaliyette.

Hemen hemen 24 yıldır.

Bu 24 yılın hemen hemen 20’si AK Parti döneminde geçmiş.

Ve AK Parti bu 20 yılın sonunda döviz büfelerini kurumsallaştırmaya karar vermiş.

Biz de buna inanmışız.