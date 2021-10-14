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Samsun'da dolmuş şoförü sırası gelince uyanmadı! Arkadaşları görünce şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da dolmuş şoförü sırası gelince uyanmadı! Arkadaşları görünce şok oldu

SAMSUN'da dolmuş şoförü durakta uzandığı kanepede sırasını beklerken hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'ndeki Hasköy Dolmuş Minibüsleri son durakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförü 52 yaşındaki İlhan Aydın durakta sırasını beklerken kanepenin üzerine uzandı. Dolmuş aracının sırası geldiğinde meslektaşları İlhan Aydın'ı uyandırmak istedi. Aydın uyanmayınca 112 acil servisten yardım istendi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Aydın'ın ölmüş olduğu tespit edildi. 3 çocuk babası İlhan Aydın'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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