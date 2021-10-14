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Halasının kullandığı cipin altında kalmıştı! Halaya istenen ceza belli oldu!

Halasının kullandığı cipin altında kalmıştı! Halaya istenen ceza belli oldu!

İZMİR'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin A.'nın (42) kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle ilgili iddianame hazırlandı. Aracı kullanan Zerrin A. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Halasının kullandığı cipin altında kalmıştı! Halaya istenen ceza belli oldu!

Kaza, 1 Ağustos 2021'de, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezininde içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'dan kendisine köpek almasını istedi.

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Halasının kullandığı cipin altında kalmıştı! Halaya istenen ceza belli oldu!

Bunun üzerine Zerrin A., yeğeniyle bir rezidanstaki evine para almaya geldi. Rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin A., cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği, o anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görüldü. 

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Halasının kullandığı cipin altında kalmıştı! Halaya istenen ceza belli oldu!

Zerrin A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerden belirlendi. Zerrin A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

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Halasının kullandığı cipin altında kalmıştı! Halaya istenen ceza belli oldu!

3 ay önce annesi ölmüş

Öte yandan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Kutsal Hazar Eymen Kara'nın olaydan 3 ay önce annesinin vefat ettiği öğrenildi. 

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