Ece Çeşmioğlu hamile mi eşi Taner Ölmez instagramda paylaştı

Geçtiğimiz haziran ayında mutlu birlikteliklerini nikah masasına taşıyan oyuncu çift Ece Çeşmioğlu ve Taner Yılmaz'dan sevindiren hamilelik haberi geldi. Ece Çeşmioğlu'nun göbeği dikkat çekti. Peki kimdir Ece Çeşmioğlu, kaç yaşında, aslen nereli, kaç aylık hamile?

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31 yaşındaki Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu haberi bugün magazin basınında gündem oldu. Haziran ayında oyuncu Taner Ölmez ile evlenen Ece Çeşmioğlu'nun hamile olduğu iddia edildi. Taner Ölmez karısının son halini instagram hesabından paylaştı. Peki kimdir Ece Çeşmioğlu, kaç yaşında, aslen nereli, kaç aylık hamile?

Oyuncu çiftten, hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçtiğimiz günlerde hamile olduğu iddiası ile gündeme gelen Ece Çeşmioğlu ile ilgili çıkan haberlerin doğru olduğu, Ölmez ve Çeşmioğlu’nun bebek heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Taner Ölmez, hafta başında eşinin fotoğrafını yayınlamış ve fotoğrafta güzel oyuncunun karnının büyümeye başladığı görülmüştü.

Ece Çeşmioğlu kimdir:

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 doğumlu oyuncudur.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Çeşmioğlu, oyunculuk hayatına ilk olarak 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle başladı fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanındı.

Çeşmioğlu, 29 Haziran 2021'de kendisi gibi oyuncu olan Taner Ölmez ile evlendi.

YER ALDIĞI DİZİLER

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005)

İki Aile (2006-2008)

Eyvah Halam (2008)

Firar (2011-2012)

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013)

Yaz'ın Öyküsü (2015)

Kalbim Yangın Yeri (2016)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017)

Yüz Yüze (2017)

Yuvamdaki Düşman (2018)

Söz (2018-2019)

Tutunamayanlar (2020)

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

Ev (2009)

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Geçen Yaz (2021)

ALDIĞI ÖDÜLLER

3. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri - Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu

44. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri - Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu