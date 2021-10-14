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Marmaray'da internet dönemi başlıyor! U harfi varsa...

Marmaray'da internet dönemi başlıyor! U harfi varsa...

İstanbul'da U harfi görülen her metro hattında ve Marmaray'da vatandaşlar internet erişimden faydalanabileceği açıklandı.

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Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde toplanan İBB Meclisinde söz alan Meclis Üyesi Serdar Duran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 15 Ekim Cuma gününden itibaren Marmaray’da internet hizmeti vermeye başlayacağını açıkladı.

Açıklamaya göre “U” harfi görünen her metro hattında internet erişimi sağlanabilecek. Şu an için sadece bu şekilde internet hizmeti verilebileceği aktarılırken, uygulamanın normal metro hatlarına da uygulanması bekleniyor.

Metroda internet, daha önce ülkemizde gerçekleştirilen terör olayları sebebiyle bugüne kadar hayata geçirilmemişti. Bu yenilik beraberinde siber güvenlik açısından da üst düzey bir korumanın uygulanacağına da işaret ediyor.

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