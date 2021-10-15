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Bolu'da cezaevinden izinli çıktı temizlik işçisini bıçakla öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da cezaevinden izinli çıktı temizlik işçisini bıçakla öldürdü

Bolu’da yol verme kavgasında temizlik işçisini bıçakla öldüren ve cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Mustafa Kemal Ç., adliyeye sevk edildi.

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Olay, gece saat 02.00 sıralarında Bahçelievler mahallesi Karanfil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çöp toplama kamyonunda çalışan Turgay Kayaalp ile ticari taksiyle yolculuk yapan Mustafa Kemal Ç. arasında yol verme tartışması çıktı.

Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Kemal Ç. yanında buluna bıçakla Kayaalp’i bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle temizlik işçisi kanlar içinde yerde kaldı.

Kayaalp’in iş arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Turgay Kayaalp’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Temizlik işçisini bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Mustafa Kemal Ç.’yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri çalışma başlattı. Zanlı, kaçtığı otomobille D-100 Karayolu üzerinde yakalandı. 11 ayrı suçtan sabıkası olan Mustafa Kemal Ç.’nin, "Uyuşturucu madde ticareti” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hüküm giydiği ve olay günü Bolu T Tipi Cezaevi’nden pandemi sebebiyle izinli olarak çıktığı belirlendi. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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