BIST 1.404
DOLAR 9,21
EURO 10,68
ALTIN 524,76
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

Batman'da Afgan kaçakları taşıyan minibüs lastikleri patlatılarak durduruldu

Batman'da Afgan kaçakları taşıyan minibüs lastikleri patlatılarak durduruldu

 BATMAN'da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, kapanla lastikleri patlatılarak durduruldu. Minibüsten inip kaçmaya çalışan kaçaklardan 12’si yakalandı.

Abone ol

Kozluk ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir minibüsle Afganistan uyruklu kaçak göçmenlerin taşındığı ihbarı yapıldı. İlçe girişindeki yol kontrol noktasında jandarma ekipleri, 47 AAU 227 plakası minibüsün sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayınca, kapanla lastikleri patlatılarak minibüs durduruldu. Sürücü ile kaçak göçmenler, minibüsten inip arazide kaçmaya başladı. Jandarma, sürücü ile 12 kaçağı yakalayarak gözaltına aldı. Bazı göçmenlerin ise arazide izini kaybettirdiği belirtildi.

İran'dan kaçak yollara Türkiye'ye giriş yaptıkları değerlendirilen Afgan göçmenler işlemlerinin ardından Batman İl Göç idaresine teslim edilecek. Minibüs şoförü hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu'da cezaevinden izinli çıktı temizlik işçisini bıçakla öldürdü
Bolu'da cezaevinden izinli çıktı temizlik işçisini bıçakla öldürdü
ABD'den flaş karar! 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
ABD'den flaş karar! 8 Kasım'dan itibaren tam aşılı yabancıların ülkeye girişine izin verecek
Kas ağrılarında kullanılan Majezik dahil 39 ürün için toplatma kararı! İşte o ürünler
Kas ağrılarında kullanılan Majezik dahil 39 ürün için toplatma kararı! İşte o ürünler
CHP'li Edirne Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
CHP'li Edirne Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanı'nın ricasını emir saydık
Bodrum'da fırtına çıktı denizin rengi karardı
Bodrum'da fırtına çıktı denizin rengi karardı
Çorum'da genç öğretmen covid-19'a yenildi! Eğitim camiasını yasa boğdu
Çorum'da genç öğretmen covid-19'a yenildi! Eğitim camiasını yasa boğdu
Yunanistan ilan etti! ABD anlaşması Türkiye tehdidine karşı destek!
Yunanistan ilan etti! ABD anlaşması Türkiye tehdidine karşı destek!
Konya'da arkadaşı hediye etti hobisi oldu! Bin euro üzerinde olan var
Konya'da arkadaşı hediye etti hobisi oldu! Bin euro üzerinde olan var
Diyarbakır'a gidecek olan Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetindeki ailelerle ilgili kararı tepki çekti
Diyarbakır'a gidecek olan Ekrem İmamoğlu'nun evlat nöbetindeki ailelerle ilgili kararı tepki çekti
CHP’li Özgür Özel’e 'traktörüme icra geldi' dedi çete lideri çıktı! Müge Anlı'da yalanı çıkmıştı
CHP’li Özgür Özel’e 'traktörüme icra geldi' dedi çete lideri çıktı! Müge Anlı'da yalanı çıkmıştı