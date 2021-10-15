İngiltere'de milletvekiline saldırı! Defalarca bıçaklandı

İNGİLTERE'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess, Essex bölgesindeki Belfairs Metodist Kilisesi'nde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan tutuklanırken, Amness'in sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Abone ol

İngiltere'nin güneyinde bulunan Essex bölgesindeki Leigh-on-Sea kasabasında Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı. İngiltere medyası Amess'in kendi seçim bölgesi olan Leigh-on-Sea'deki Belfairs Metodist Kilisesi'ne gerçekleştirdiği ziyaretinde bir saldırgan tarafından defalarca bıçaklandığını belirtti.



Essex polisinden yapılan açıklamada ise yerel saatle 12.05 civarında bıçaklama ihbarı aldıklarını ve saldırganın tutuklandığını duyurdu. Twitter'dan yapılan açıklamada, "Bir kişi tutuklandı ve başka kimseyi aramıyoruz. Elimize daha fazla bilgi geçtiğinde sizlerle paylaşacağız" denildi.



Sağlık durumu belirsiz

Muhafazakar Parti kaynaklarına göre Milletvekili Amess, olay yerindeki bir hava ambulansı ile hemen tedaviye alındı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti Milletvekili Amess'in durumu şu anda belirsizliğini koruyor.