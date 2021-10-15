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Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ilk açıklamayı yaptı. Merkez Bankası'nın yıpratılmaması çağrısı yapan Kavcıoğlu, "Merkez Bankası güçlüdür. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

Görüşme sonrası konuşan Kavcıoğlu şunları söyledi:

Bu sabah Sayın Kılıçdaroğlu bizden randevu istedi. Onlar da geldiler karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önce söyledikleri için açıklamalar yaptı. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından birisidir. Bu açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. Bugün rezervlerimiz 125 dolara yaklaşmıştır.

Merkez Bankasının bütün rakamları nettir, bunların üzerine spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verir. Merkez Bankasını yanlış bir şekilde eleştirmek doğru değil. Bu anlamda herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyorum

Biz Merkez Bankası'nı anlattık, kafalarında bir soru olursa her zaman bizi arayabileceklerini anlattık.

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Bu konuyu konuşmadık. Bir kısmı bizim bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi. Başka bir sıkıntı yok. Bu tür spekülasyonlar Merkez Bankası'nı yıpratıyor. Herkesi daha sağduyulu olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir problem yok.

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