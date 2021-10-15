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Gamze Pala cinayeti davasında karar! Sanığın son sözleri tepki çekti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gamze Pala cinayeti davasında karar! Sanığın son sözleri tepki çekti

Rize’nin Fındıklı ilçesinde 1 yıl önce vahşice öldürülen Gamze Pala’nın katil zanlısı Savaş Dalançıkar ağırlaştırılmış hapis müebbet cezasına çarptırıldı. Duruşmada son sözleri sorulan Dalançıkar, Bir anlık öfkeye kapıldığını söyleyerek “Esasen ben hayatta en çok maktulü seviyordum, yine en çok onu seveceğim." dedi.

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Rize’nin Fındıklı ilçesinde 15 Eylül 2020 tarihinde, Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren 39 yaşındaki Savaş Dalançıkar karar duruşması için hakim karşısına çıktı.

"Bir anlık öfkeme kapıldım"

Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan katil zanlısı Dalançıkar, savunmasında “Olay tarihinde bir anlık öfkeme kapıldım ve bu olayı gerçekleştirdim, mahkemenin adaletine sığınıyorum” dedi.

"Yine onu çok seveceğim"

Sanığa hangi öfke haliyle olayı gerçekleştirdiği sorulunca ise “Esasen ben hayatta en çok maktulü seviyordum, yine en çok onu seveceğim. Olay tarihinden önceki bir tarihte parmağında bir yüzük görmüştüm. Buna dayanamadım” ifadelerini kullandı.

Dalançıkar'a mahkeme heyeti tarafından "Tasarlayarak adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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