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Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün için toplatma kararı

Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün için toplatma kararı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı, aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 ürünün ruhsatlarının askıya alındığını  ve toplatılma kararı alındığını duyurdu.

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Kas ve eklem ağrıları için kullanılan 39 ürün piyasadan toplatılacak.

NTV'de yer alan habere göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sprey ve kremlerin yer aldığı, aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 ilacın ruhsatlarının askıya alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır'' denildi.

İşte toplatma kararı alınan 39 ürün: 

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