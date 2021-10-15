Yunanistan'ın ABD ile anlaşmasına Çipras'tan sert tepki: Türkiye'ye karşı garantisi yok

YUNANİSTAN'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın lideri Aleksis Çipras, ABD Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasına tepki göztererek, "Kiriakos Miçotakis, sömürge sonrası hükümetin Yunan topraklarında süresiz yabancı askeri tesislere izin veren ilk başbakan oldu" dedi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Söz konusu yenileme anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasını sağlayacak ve ABD mevcut üslerin dışında ek olarak başka üsler de açabilecek.

Söz konusu anlaşma muhalefet kanadından 'işgal ve sömürge' şeklinde nitelendirilirken ana muhalefet partisi SYRIZA'dan çok sert bir açıklama geldi. SYRIZA Genel Başkanı Aleksis Çipras, anlaşmaya sert tepki göstererek, "Kiriakos Miçotakis, sömürge sonrası hükümetin Yunan topraklarında süresiz yabancı askeri tesislere izin vere ilk başbakanı oldu" dedi.

Miçotakis'in Dedeağaç'taki askeri tesislerle Amerikan kuvvetlerinin Bulgaristan ve Romanya'ya hızlı bir şekilde nakledilmesi olasılığını sağladığını söyleyen Çipras, "Böylece Yunanistan, Karadeniz'deki tehlikeli gerilimlerin ön saflarına yerleşiyor. Bu çok ciddi tavizler karşılığında, egemenliğimize saygı konusunda yalnızca genel referanslarımız var" ifadelerini kullandı. Çipras, anlaşmanın özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ABD desteğinin garanti etmediğini söyledi.