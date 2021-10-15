Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatip okulları sempozyumunda konuştu: Dinsiz ucube nesil isteyenler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi sempozyumuna katıldı. Erdoğan dindar nesil eleştirilerine cevap vererek "Dinsiz nesil olsun diyenler yok mu var. Ucube bir nesil olsun diyenler yok mu var. Onlar işine baksın biz işimize bakacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imam hatiplerin tarihinin milletin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihi olduğunu belirterek, "Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur." dedi.

Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'nda konuştu.

Konuşmasına, "Selam imam hatiplim selam senin ruhuna/ Selam imam hatiplim selam senin duyguna/ Selam tertemiz kalbe o körpe dimağlara/ Selam sizden yükselen güzel sadaya selam/ Kalbimize taht kurdun fethettin gönülleri/Fethin mübarek olsun Fatih'in yadigarı/ Dua dua çıkarken niyazın semalara/ Selam sana Fatih'im, selam imam hatiplim/ Selam sana Aişem, selam imam hatiplim/ Selam sana Fatımam, selam imam hatiplim" şiirini okuyarak başlayan Erdoğan, ülkenin dört bir yanındaki imam hatiplilere selam ve sevgilerini gönderdi.



Fatih'in emaneti aziz İstanbul'dan gönül coğrafyasının dört bir yanındaki kardeşlere ve dostlara, gözünü Türkiye'ye çeviren mazlum ve mağdurlara selamları ileten Erdoğan, Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu münasebetiyle imam hatip nesliyle imam hatip davasına gönül veren dostlarla beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığını, İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ÖNDER'i, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Derneğini sempozyuma öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, programa destek veren tüm kurumlara, üniversitelere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Erdoğan, sempozyumun başarılı geçmesi, imam hatip camiası, ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, yurt dışından gelen misafirlere ve hocalara da katkılarından dolayı şükranlarını sundu.

İmam hatip okullarının temelini atanlar başta olmak üzere tam 70 yıldır bu güzide eğitim kurumlarının gelişmesinde, sayılarının artmasında emeği olan imam hatip gönüllülerine teşekkür eden Erdoğan, okullarda görev yapmış olan ahirete irtihal eden iradeciler ve öğretmenler ile çocuklara fedakarca hizmet edenleri, gerektiğinde kendi çocuklarının rızkından keserek imam hatip nesline sahip çıkan tüm hayırseverleri rahmetle yad ettiğini söyledi.

"İmam hatipliler kutlu bir mücadelenin sembolü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 70 yaşında bir çınar olan imam hatiplerin aynı zamanda her adımı sabır, samimiyet ve azimle yürütülen kutlu bir mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Esasen imam hatiplerin tarihi milletimizin hak, hukuk, özgürlük ve adalet mücadelesinin de tarihidir. Kuruluşundan itibaren imam hatipler bu ülkede demokrasinin standardını gösteren bir mihenk taşı olmuştur. Milli iradenin üzerine düşen vesayet gölgesi kalktıkça imam hatiplerin de önü açılmış, kapısına vurulan zincirler kırılmıştır. Darbe ve dikta dönemlerinde ise milletimizin kendisi gibi imam hatipler de hedefe, özellikle o tahtaya konularak baskıya uğramıştır. CHP zihniyeti milletle milletin değerleriyle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yürütmüştür. Ellerine geçirdikleri her fırsatı ya bu okulları tamamen kapatmak ya da imam hatiplerin kazanılmış haklarını gasbetmek için kullanmışlardır. Milletimiz çöldeki vaha misali bu okullara nasıl umutla sarılmışsa CHP zihniyeti de bu okulları daima bir tehdit olarak görmüştür. İmam hatiplerin ülkemizdeki 70 yıllık mazisine baktığımızda bu durumun sayısız örneğiyle karşılaşıyoruz."

Ucube dinsiz nesil

Bugün dindar nesil yetiştirelim gayreti varsa bu hocalarımızın emekleri sayesindedir. Bundan rahatsız olanlar yok mu var. Varsın olsun. Biz işimize bakacağız. Dinsiz nesil olsun diyenler yok mu var. Ucube bir nesil olsun diyenler yok mu var. Onlar işine baksın biz işimize bakacağız.

Bu hikaye azgın azınlığın kışkırtmalarına rağmen sessiz çoğunluğun hikayesidir.

28 Şubat döneminde kapısına kilit vurulmak istenen bu okullar (imam hatipler) bugün ülkemizin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasında yer alıyor.