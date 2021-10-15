Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak

Yabancılara yapılan konut satışı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 arttı. Eylül ayında 6 bin 630 konut satışıyla aylık bazda rekor kırılırken 2021 yılında yabancıya 50 bin konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Bu satışlarda ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanması planlanıyor.

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TÜRKİYE'de eylül ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışlarında yabancıya yapılan satış payı ise yüzde 4,5 oldu. 2021'in ilk 9 ayında yabancılara 37 bin 479 adet konut satışı yapıldı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 50 bine ulaşacağı düşünülüyor. Eylül ayı konut satış verileri hem yerli hem de yabancı alıcı için yeni rekorlar getirdi. Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancıya yapılan konut satışlarında aylık bazda rekor kırıldı.

15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak

Emlak sektörü temsilcileri yıl sonuna kadar kalan 3 aylık dilimde yıllık olarak yabancıya satılacak konutlarla yeni bir rekor elde edileceğini söylüyor. Yabancıların 2,5 milyon TL ile 3 milyon TL ortalama fiyatlardan konut aldığını belirten sektör temsilcileri yıl sonuna kadar muhtemel olan 50 bin konut satışının gerçekleşerek ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık bir döviz girdisinin sağlanacağını belirtiyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında ise yabancı konut satışlarının artış gösterdiği gözlemleniyor. Pandemi etkisiyle 2020'de yabancılara 40 bin 812 konut satılmışken 2019 yılında 45 bin 483 konut satılmıştı. 2021 yılının ilk 9 ayında yabancılara 37 bin 479 adet konut satıldığı görülüyor. Kalan 3 aylık dilimde aylık ortalama 3-4 bin satış gerçekleşmesi düşünülüyor.

Ortadoğu ülkelerinden konutlara ilgi artıyor

Her geçen gün yabancıların Türkiye'ye yatırımı artıyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerinin daha fazla konut aldığı gözlemleniyor. Yemen, Mısır, Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerden konutlara talep daha yoğun gerçekleşiyor. Bir konutun bulunduğu yer, yeni ve eski durumu fiyatını etkiliyor. Yabancıların daha çok sitede bulunan konutları tercih ettiği belirtiliyor.