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Adana'da sahte polisler narkotik uygulamasına çıktı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Adana'da sahte polisler narkotik uygulamasına çıktı

ADANA'da sahte kimlik, rozet ve polis telsizi ile narkotik uygulamasına çıkan Hüseyin Ö. (25) ile kuzeni Yusuf K. (30) yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden Hüseyin Ö., "Polis olmaya hevesli olduğum için bu telsiz ve rozeti üzerimde taşıyorum" diyerek kendisini savundu.

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ADANA'nın Seyhan ilçesi Özdemir Sabacı Bulvarı'nda 12 Ekim gecesi meydana gelen olayda; bankta sohbet eden Adem Demir (20) ile İsa Bal'ın (21) yanına gelen motosikletli iki kişi polis kimliği ve rozeti göstererek, "Üzerinizde uyuşturucu madde var mı?" diye sordu. Demir ile Bal, olmadığını söyleyince bu kişiler, "Sizi buralarda bir daha görmeyeyim" diyerek uzaklaştı.

İki arkadaşın şüphelenip ihbarda bulunması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgede araştırma yapan ekipler Hüseyin Ö. ile kuzeni Yusuf K. olduğu belirlenen şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin yolda buldukları bir polis kimliğini fotokopi çektirerek yanlarında taşıdıkları, polis telsizi ve rozetini de 288 TL'ye satın aldıkları belirtildi.

"Polis olmayı çok istiyordum"

'Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yaralama' suçlarından kaydı bulunan Hüseyin Ö., ifadesinde, "Polis olmayı çok istiyordum. Yıllardır hayalimdi. Polis olmaya hevesli olduğum için bu telsiz ve rozeti üzerimde taşıyorum. Kimseye kendimi polis diye tanıtmadım, menfaat temin etmedim. Suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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