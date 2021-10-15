BIST 1.410
DOLAR 9,22
EURO 10,69
ALTIN 524,84
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Son Teknoloji Şimdi Seni Bekliyor

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sanırsın baskına gidiyor

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sanırsın baskına gidiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MB ziyareti öncesi paylaşımına tepki gösterdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Görüşme öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ''Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur!Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.'' paylaşımına AK Parti'den tepki geldi.

Bülent Turan: Sanırsın baskına gidiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun üslubuna tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap veren Turan, ''Sanırsın baskına gidiyor! Bu devlet adabından, nezaketten uzak diliyle ülke yönetmeye talip! Ana muhalefetsin al randevunu git, alamazsan ben alayım! Nasıl bir ülsup bu?!Merkez Bankası'nda Gnl Md Yrd görevden alınması ilk kez olmuyor. Çok mu üzüldünüz, hayırdır?!!'' diye cevap verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Gençler test yaptırmaktan kaçınıyor
Yunanistan'ın ABD ile anlaşmasına Çipras'tan sert tepki: Türkiye'ye karşı garantisi yok
Yunanistan'ın ABD ile anlaşmasına Çipras'tan sert tepki: Türkiye'ye karşı garantisi yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası bölgede sıcak gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali sonrası bölgede sıcak gelişme
Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak
Yabancıya satılan konuttan 15 milyar dolarlık döviz girdisi sağlanacak
İstanbul Boğazı'nda yakalayınca şaşkına döndü: 60 yıldır bu balığı görmedim
İstanbul Boğazı'nda yakalayınca şaşkına döndü: 60 yıldır bu balığı görmedim
Mustafa Varank: Türkiye’deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP’dir
Mustafa Varank: Türkiye’deki siyasi provokasyonların olağan şüphelisi CHP’dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatip okulları sempozyumunda konuştu: Dinsiz ucube nesil isteyenler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmam Hatip okulları sempozyumunda konuştu: Dinsiz ucube nesil isteyenler var
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Gamze Pala cinayeti davasında karar! Sanığın son sözleri tepki çekti
Gamze Pala cinayeti davasında karar! Sanığın son sözleri tepki çekti
Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gitti! 'Yok öyle istediğin gibi...' İlk açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'na 'baskın'a gitti! 'Yok öyle istediğin gibi...' İlk açıklama!