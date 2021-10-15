AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sanırsın baskına gidiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MB ziyareti öncesi paylaşımına tepki gösterdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü.

Görüşme öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı ''Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur!Ayrıca bugün 15.30’da Merkez Bankası’na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz.'' paylaşımına AK Parti'den tepki geldi.

Bülent Turan: Sanırsın baskına gidiyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun üslubuna tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap veren Turan, ''Sanırsın baskına gidiyor! Bu devlet adabından, nezaketten uzak diliyle ülke yönetmeye talip! Ana muhalefetsin al randevunu git, alamazsan ben alayım! Nasıl bir ülsup bu?!Merkez Bankası'nda Gnl Md Yrd görevden alınması ilk kez olmuyor. Çok mu üzüldünüz, hayırdır?!!'' diye cevap verdi.