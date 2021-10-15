Kolestrol ilacının koronavirüs ölümlerini azalttığı iddia edildi

Yapılan son araştırmalar dünya üzerinden binlerce insanın kullandığı Statin isimli kolestrol ilacının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölme riskini azalttığını iddia ediyor. Bazı uzmanlar araştırmayı desteklerken bazıları ise şiddetli bir şekilde karşı çıkıyor.

Abone ol

ABD'nin Princeton Üniversitesinde yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kolesterolün en büyük engellerden biri olduğunu ortaya koymuştu. Çalışmada koronavirüsün hücrenin koruyucu zarını geçmek için bir yağ molekülü olan kolesterolden yardım aldığı görüldü. Araştırmacılar damarları tıkayan kolesterol birikintilerinin koronavirüsün hücreleri açıp içeri girmesine ve çoğalmasını sağladığını keşfedince Statin olarak bilinen kolesterol düşürücü ilaçları alan Kovid-19 hastalarının daha çabuk iyileştiğini iddia etmişti.

Uzun süredir tartışma konusu Statin kolesterol düşürücü ilaçlar dünyanın en popüler ilaçlarından biri. İlacın kan damarlarındaki iltihabı azaltma özelliği nedeniyle koronavirüs hastalarında kullanıp kullanılamayacağı uzun süredir tartışılıyor.

Henüz tam olarak kanıtlanmadı

PLOS Medicine'de yayınlanan büyük bir çalışma, Statin kullananların Kovid-19'dan ölme riskinin daha düşük olduğunu öne sürüyor. Ancak uzmanlar sonuçlar konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu ve bulguların ölüm oranlarını azaltabileceğini henüz tam olarak kanıtlamadığını vurguladı.

Araştırma, İsveç kayıtlarından elde edilen verileri kullanarak Mart ve Kasım 2020 arasında 45 yaş üstü 963 bin 876 kişiyi izledi ve kullanılan ilaçlarla Kovid-19 ölümleri arasındaki ilişkiye baktı. Sonuçlar katılımcıların reçeteli ilaçları ve sağlık hizmetleri ile ölüm nedeni kayıtlarından elde edilen verilerin analizine dayanıyordu.

"Daha fazla deneye ihtiyaç var"

Sheffield Üniversitesinde kardiyovasküler tıp profesörü ve Tim Chico, ilacın Kovid-19 hastalarına neden yardımcı olabileceğinin henüz net olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Kovid-19 çok ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olabilir ama aynı zamanda kan damarlarının iltihaplanmasına da neden olur. Bu çalışma, Kovid-19'da ölümü azalttığını kanıtlamıyor ancak bazı destekleyici ipuçları sağlıyor. Statin kullanan kişilerin benzer kişilere göre ölme olasılığının daha düşük olduğunu gözlemliyor. Ancak bunu kesi olarak kanıtlamak için kontrollü bir deneye ihtiyaç var. Bu sonuçlar hiçbir şekilde ilacın Kovid-19'u tedavi etmek için kullanılmasını haklı çıkarmaz. Kovid-19'da ölüm riskini azaltmak için zaten etkili yollarımız var. Bunlar da sosyal mesafe, el yıkama, maske takma ve aşılama."