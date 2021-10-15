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İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan milletvekili hayatını kaybetti

İNGİLTERE'de bıçaklı saldırıya uğrayan Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess yaşamını yitirdi.

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İNGİLTERE Essex Polisi, seçim bölgesinde toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan 69 yaşındaki Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess'in hayatını kaybettiğini açıkladı.

1997'den bu yana milletvekili olan Amess, seçim bölgesi olan Essex'teki toplantısı sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Essex Polisi, saldırı sonrası 25 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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