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Nikol Paşinyan: Ulaşım bağlantılarını açmayı destekliyoruz

Nikol Paşinyan: Ulaşım bağlantılarını açmayı destekliyoruz

Paşinyan, Ermenistan’ın barışı tesis etmenin sembollerinden biri haline geleceğini belirttiği ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini söyledi.

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Ermenistan Başbakan'ı Paşinyan, Türkiye-Nahçivan-Azerbaycan koridoruna yani "Zengezur koridoru" onay verdi. Bu kritik gelişme ile Türkiye ve Azerbaycan arasında demiryolu ve otoyol açılacak. Bu karar Türkiye ve Azerbaycan arasında büyük bir sevinçle karşılandı ve sosyal medya üzerinde güne damgasını vurdu..

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri liderler toplantısına çevrim içi katıldı. Paşinyan toplantıda yaptığı konuşmada, Karabağ meselesine değindi.

Ermenistan’ın Azerbaycan ile bölgesel iletişiminin açılması konusunda yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu belirten Paşinyan, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ın başbakan yardımcılarından oluşan üçlü grubun ulaşım kanallarının açılması için çalıştığını ve yakın gelecekte somut sonuçlar elde etmeyi umduğunu ifade etti.

"Nahçıvan üzerinden  bağlantılar sağlanacak"
Paşinyan, "Bu, Azerbaycan toprakları üzerinden Rusya ile kara yolu ve demir yolu bağlantısı, İran ile demir yolu bağlantısı sağlayacağımız anlamına geliyor. Azerbaycan da Nahçıvan ile bizim topraklarımız üzerinden demir yolu ve kara yolu bağlantısı sağlayacak." diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan’ın barışı tesis etmenin sembolleri ve araçları haline gelecek olan ulaşım bağlantısını açma senaryolarını desteklediğini bildirdi.

Ermenistan’ın bölgedeki bütün konularda çalışmaya hazır olduğunu belirten Paşinyan, Karabağ ile ilgili yapılan anlaşmalardaki görevlerin yerine getirilmesinin bölgede kalıcı ve uzun vadeli barış için koşullar yaratacağını vurguladı.

"Türkiye ile normalleşme yönelik görüşme..."
Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi normalleştirmeye yönelik bir görüşmenin başlamasının da bu konuda katalizör rolü oynayabilecek bir diğer unsur olduğunu belirtmeliyim." dedi.

Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya’nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

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