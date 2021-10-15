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İstatistikler hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

İstatistikler hesaplandı! İşte Süper Lig'in muhtemel şampiyonu

Bir analiz sitesi Süper Lig'de sezon sonu oluşacak muhtemel puan tablosunu yayınladı. Bu tabloya göre şampiyonluk ipini Trabzonspor göğüslerken Fenerbahçe de 2. sıraya yerleşti. Küme düşen takımlar ise Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor oldu.

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Avrupa Lig'lerinin istatistiklerini analiz eden Euro Club Index adlı site, Süper Lig'de sezon sonu oluşacak muhtemel puan durumuna ilişkin tahminini yayınladı. Takımların form durumlar ve kadro yapıları gibi birçok değişkenin baz alındığı hesaplamada Trabzonspor yüzde 29'la şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Galatasaray, 4. sırada gösterildi
Süper Lig'de 8. hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin ise tahminlerde ligi 2. sırada bitirdiği görüldü. Euro Club Index'in tahminlerinde Beşiktaş 3., Galatasaray ise 4. sıraya yerleşti. Küme düşen takımlar ise Göztepe, Yeni Malatyaspor ve Çaykur Rizespor oldu.

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