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Muğla'da bir kişi, ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti

Muğla'da bir kişi, ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti

Muğla'da yaşayan Mehmet Gürpınar, kendisinden önce ATM'yi kullanan kişinin işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unutulan 10 bin 20 lirayı, banka yetkililerine teslim etti.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 40 yıldır çiçekçilik yapan 57 yaşındaki Mehmet Gürpınar, kredi taksidini yatırmak için dün saat 18.45 sıralarında İnönü Caddesi üzerindeki bir bankanın ATM'sine gitti.

ATM'de unutulan 10 bin lirayı banka yetkilisine teslim etti
2 çocuk babası Gürpınar, kendisinden önce ATM'yi kullanan kişinin işlemini tamamlamadan gitmesi sonucunda unuttuğu10 bin 20 lirayı aldı. ATM'nin ait olduğu banka müdürünü  arayan Gürpınar, mesai bitimi olduğu için sabah saatlerinde parayı teslim edeceğini söyleyerek evine gitti. Sabah ilk işi olarak bankaya giden Gürpınar, 10 bin 20 lira banka yetkililerine teslim edip, işinin başına döndü.

"Kredi taksidimi ödemek için atm'ye gittim, parayı gördüm"
Gürpınar, "Kredi taksidimi ödemek için ATM'ye gittim. Ekranda 'Yatırılan para iade edilecek, onaylıyor musunuz? yazısı çıktı. Etrafıma baktım. Kimsenin olmadığını görünce paranın orada kalmasını istemedim ve 'evet' butonuna basarak parayı aldım. Banka müdürünü arayarak paranın bende olduğunu söyledim. Sabah ilk iş olarak 10 bin 20 lirayı banka görevlilerine teslim ettim. Yapılması gereken, insanlık görevini yerine getirdim" dedi.

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