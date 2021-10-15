Reuters: Türkiye, Suriye'de operasyona hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye konusunda bardağın taştığını belirtmesi üzerine Reuters, Türkiye'nin YPG'ye karşı operasyona hazırlandığını duyurdu.

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Türkiye'nin sınırdaki terör örgütlerine karşı güvenliği sağlamak amacıyla düzenlediği operasyonlar, dünya basınında ses getirmeye devam ediyor.

Reuters, iki Türk yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde, ABD ve Rusya ile görüşmelerin başarısız olması durumunda Türkiye'nin kuzey Suriye'deki Amerika destekli Kürt gruplara yönelik sınır ötesi harekete hazırlandığı bildirildi.

Üst düzey bir yetkili, "Bize karşı sürekli saldırıların gerçekleştirildiği Tel Rıfat bölgesi başta olmak üzere bölgelerin temizlenmesi elzemdir" diye konuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hazırlıklar yaptığını söyleyen yetkili, "Bununla ilgili karar alındı ve belirli ülkelerle gerekli koordinasyon yapılacak. Bu konu Rusya ve ABD ile görüşülecek” dedi.

Erdoğan, Biden ile bu ay sonunda görüşecek

Kaynaklar, Erdoğan'ın ekim ayının sonunda Roma'da yapılacak dünyanın önde gelen ekonomilerinin buluşacağı G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile bu konuyu konuşacağını belirtti.

Erdoğan'ın Biden ile yapacağı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile temasa geçeceğini belirten yetkili, Tel Rıfat'a ve "birkaç yere" atıfta bulunarak, "Diplomasiden bir sonuç çıkmazsa ve PYD bu bölgeleri terk etmezse operasyon kaçınılmaz görünüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı bardağın taştığını belirtmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Ankara'nın kuzey Suriye'den kaynaklanan tehditlerden kurtulmaya karar verdiğini ve iki özel harekat polisinin öldüğü YPG saldırısının 'bardağı taşırdığını' söyledi.

Bir diğer yetkili, YPG'nin 30 km'den daha az olmamak üzere tekrar itilmesi gerektiğini belirterek, Rusya'nın son saldırıların geldiği bölgelerden tamamen sorumlu olduğunu kaydetti.