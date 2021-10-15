Konya'da çöp konteynerinde patlama meydana geldi

KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde çöp konteynerinde patlayan el yapımı patlayıcı bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olurken konteynerde bulunan diğer bir el yapımı patlayıcı ise bomba imha ekiplerince etkisiz hale getirildi.

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KONYA'nın merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'ta Suriye uyruklu bir kişi konteynerden katı atık maddelerini topladığı sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan bazı ev ve iş yerlerinin camları kırılırken ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında çöp konteynerini inceleyen ekipler bir el yapımı patlayıcı daha olduğunu fark etti. Bomba imha ekipleri el yapımı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

Suriye uyruklu katı atık toplayıcısının tedbir amaçlı gözaltına alındığı öğrenildi.