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Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi öldürdü

ADANA'nın merkez Çukurova ilçesinde emekli polis memuru kahvehanede tartıştığı 2 kişiyi silahla vurarak öldürdü.

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ADANA'nın merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde emekli polis memuru Kamil G., kahvehanede oturduğu sırada iş yeri sahibi Bahadır Serindağ (43) ve Sabri Özgenç (44) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Kamil G., yanında bulundurduğu tabancasıyla Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç'e ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Serindağ ve Özgenç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri zanlı Kamil G.'yi gözaltına aldı.

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