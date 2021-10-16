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Anadolu Efes'ten THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. mağlubiyet

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Anadolu Efes'ten THY Avrupa Ligi'nde üst üste 4. mağlubiyet

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

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Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4'te 4 yaptı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ilija Belosevic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin)

AX Armani Exchange Milan: Melli, Tarczewski, Hall 13, Delaney 16, Shields 12, Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11

Anadolu Efes: Larkin 13, Singleton 5, Moerman 12, Micic 17, Petrusev 10, Beaubois 3, Tolga Geçim 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Pleiss, Dunston 5

1. periyot: 16-21

Devre: 42-36

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