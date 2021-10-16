Özlem Türeci ve Uğur Şahin'den diplomasi tarihine geçecek Atatürk cevabı! Yunanistan'da büyük saygısızlık!

Biontech aşısının geliştiricileri Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in Yunanistan'da ödül aldığı gecede Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'nin çağrılmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Türeci ve Şahin Atatürk'ün Selanik'teki evini Büyükelçi eşliğinde ziyaret ederek cevap verdiği öğrenildi.

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Hürriyet yazarı Fatih Çekirge "Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin hocalarımız ödül almak için davet edildikleri Yunanistan’da, Atina Büyükelçiliği’mize yapılan terbiyesizliğe karşı öyle bir cevap verdiler ki" diyerek Yunanistan'da yaşanan krizi anlattı.

Almanya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret ettiği duyurulmuştu. Ancak bunun öncesinde Selanik’teki Theofano Vakfı, 13 Ekim gecesi çifte ödül vermiş ödülü de Cumhurbaşkanı Sakellaropulu'nun elinden almışlardı. Çekirge'nin aktardığı bilgilere göre o geceye Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin çağrılmamış.

Çekirge "Türeci ve Şahin hocaların bu cevabı diplomasi tarihine geçer. Çünkü Türk Büyükelçisi’ni törene çağırmayan Atina’ya cevabı Atatürk’ün Selanik’teki evinden verdiler." diyerek olayın detaylarını şöyle aktardı:

Olay şu: COVID-19’a karşı insanlığa umut kaynağı olan Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin Yunanistan’a davet edildiler.

Selanik’teki Theofano Vakfı, 13 Ekim gecesi iki bilim insanına ödül verdi. Ödülü de Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu verdi.

Buraya kadar her şey çok güzel... Aynı zamanda Türk-Yunan ilişkileri için de sembolik olarak olumlu bir ödül... Ama o da ne? Gecenin ertesi günü öğreniyorum ki...

Başta Almanya’nın Atina Büyükelçisi olmak üzere bazı yabancı büyükelçiler törene davet edilmiş... Ama... Türkiye’nin Atina Büyükelçisi ise çağrılmamış...

“Yok canım” dedim.

Sonuçta bu bilimsel bir ödül. Üstelik Türk kökenli bilim insanları. Türk Büyükelçi çağrılsa güzel bir jest olmaz mı? Bunun politikayla ne ilgisi olabilir?

Ardından Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin’i aradım:

“Sayın Büyükelçi, duyduklarım doğru mu, o geceye davet edilmemişsiniz. Oysa başka büyükelçiler davet edilmiş?”

Özügergin, kısa bir süre sustu ve şöyle dedi:

“Evet Fatih Bey, doğru duymuşsunuz. Ne ben ne de Selanik Başkonsolosumuz davet edildik.”

- Ama başka ülkelerin büyükelçileri davet edilmiş. Sonuçta bu bilimsel bir ödül, politikaya alet edilmemeli değil mi?

- Tabii şimdi benim büyükelçi olarak yorum yapmam doğru olmaz. Ancak davet edilmediğimiz doğrudur.

Çok ilginçtir...

Özügergin bu olayı eski bir büyükelçiye anlatınca, büyükelçi “İnanamıyorum” diyerek yüzünü kapatmış.

Anlayacağınız, bu kadar ezik, bu kadar düşmanca, bu kadar diplomasiden yoksun bir anlayış bu...

Yunanistan açısından üzücü ve ibretlik bir durum. Bu nasıl bir kıskançlık...

Neyse ki buldukları BioNTech aşısıyla insanlığa umut olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin, Atina’nın bu “düşmanca” tavrına Selanik’te Atatürk’ün evine giderek cevap verdiler.

Yüreklerimize su serptiler...