Samsun'da feci kaza! Yolcu otobüsü 150 metre yüksekten dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!
Samsun'da, İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 2 kişi öldü 14 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.
Samsun-Ankara kara yolu 31. kilometresinde İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsü uçuruma devrildi. Olay yerinde adeta can pazarı yaşandı.
Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yukarı çıkartıldı. Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.