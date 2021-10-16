Türkiye Grand Prixi 2022 takviminde yer almadı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2022 yılı yarış takvimi açıklandı. F1 severlerin yakından takip ettiği toplantıda Türkiye Grand Prixi takvimde yer almadı.Abone ol
Formula 1 severlerin yakından takip ettiği 2022 yarış takvimi, Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylandı.
23 yarışın açıklandığı takvimde Türkiye Grand Prixi yer almazken Avustralya, Kanada, Singapur ve Japonya pistleri geri döndü.
Pandemiden dolayı 2 yıldır yarış yapılmayan Çin'in yerine de Imola Grand Prixi eklendi.
Miami ve Suudi Arabistan ilk kez takvimde
Geçtiğimiz yıl duyurularının yapıldığı Miami ve Suudi Arabistan Grand Prixleri yeni açıklanan takvimde yer aldı. Sezonu Bahreyn'de açan pilotlar, ikinci yarışı Suudi Arabistan'ın Cidde sokaklarında yapacak.