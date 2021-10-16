Kılıçdaroğlu'ndan 'siyasi cinayet kaygım var' açıklaması için ifadeye çağıran savcılığa şaşırtan yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'siyasi cinayetler iddiası için ifadeye çağıran savcılığa "Önce Erdoğan’ı dinleyin" yanıtını verdi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “siyasi cinayetler işlenebileceği" iddialarına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ifadeye çağırdı.

Başsavcılığın talebine Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik yazılı olarak yanıt verdi. T24 sitesi Çelik'in açıklamasına yer verdi. Yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“Başlatılan soruşturma kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisine başvurulmak istenildiğinden Genel Başkan adına vekil sıfatıyla beyanda bulunulacaktır. Kamuoyunda da tartışma konusu olan ‘Siyasi Cinayet ve Tehditler’ özelindeki soruşturmanın sonuca ulaşabilmesi ve konunun aydınlatılabilmesi için baskı ve tehdit söylemlerinin muhatabı konumundaki Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanlarının alınması gerekli bulunmaktadır.

"Önce Erdoğan’ın ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz"

Bu cerçevede Cumhuriyet Başsavcılığınızca, öncelikle Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesine başvurulmasını talep ediyoruz. Zira, Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından; 16 Aralık 2018 tarihinde (müvekkil Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak kullanılan); ‘...bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da FETÖ'cülere ve uşaklarına meydanları nasıl dar ettiyse, yine dar ederiz. Bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin. Bu defa kaçmaya firsat bile bulamazsın. Onu bil’ şeklindeki ifadeler, 26 Mayıs 2021 tarihinde (Meral Akşener'e yönelik olarak kullanılan); ‘...Gelin hanıma gayet güzel ders veriliyor. Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler... ‘ şeklindeki ifadeler, 7 Ekim 2021 tarihinde (müvekkil Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullanılan); ‘...ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz’ şeklindeki ifadeler, kamuoyunda tartışılan ve soruşturma konusu yapılan ‘Siyasi Cinayetler ve Tehditler’ tartışmasının dayanağını oluşturmaktadır.

"Taleplerimiz karşılanırsa Kılıçdaroğlu yazılı ifade verecek"

Dolayısıyla, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yukarıya alıntılanan tehdit, yıldırma söylem ve yaklaşımlarının hangi nedenle yapıldığının ve bu söylemlerin ardındaki niyet ve yaklaşımların açığa çıkarılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle, öncelikle Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın soruşturma konusu yapılan ‘Siyasi Cinayetler Ve Tehditler’ özelinde ifadesinin alınmasını, tartışılan konunun aydınlığa çıkarılmasının böylelikle sağlanmasını talep ediyoruz. Talebimiz doğrultusunda Recep Tayyip Erdoğan'ın elde edilecek ifade tutanağı ile diğer bilgi ve belgelerin müvekkil Genel Başkana iletilmesi sonrasında tarafımızca beyanda bulunulacaktır. Taleplerimizin karşılanması sonrasında Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerekli beyan ve değerlendirmeler yazılı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilecektir.”

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklamasında "Siyasi cinayetler. Böyle kaygılarım var. Erdoğan’ın bizzat kendi ifadeleridir. 'Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan dün yanıt vermişti: Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayetler" açıklamasının sorulması ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialarla ilgili resen soruşturma başlatıldığının hatırlatılması üzerine ise şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse -gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok- bu işin merci, cinayetlerin neresidir, yargıdır. Yargıya müracaat edersin, delillerini yargıya sunarsın ve bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da ne yapar, bunların üzerine gider. Ama bu zat, bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan, hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, bunun gayreti içerisindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanar, tutmaz. Şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek sorgulanmasını istedik. Kimse çıksın ortaya dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız."