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Resmi Gazete'de yayınlandı Devlet Malzeme Ofisi 5 milyon doz çocuk aşısı alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Resmi Gazete'de yayınlandı Devlet Malzeme Ofisi 5 milyon doz çocuk aşısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO), Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacına binaen 5 milyon doz aşı alımı için ihale düzenleyecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, DMO, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ihtiyacı doğrultusunda 2 milyon doz pediatrik hepatit B, 1,5 milyon doz pediatrik hepatit A, 1,5 milyon doz kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı alacak.

Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihaleye konu aşılar iç piyasadan temin edilecek.

 4 adet ambulans alınacak

DMO, ayrıca Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 adet otomatik vites turbo dizel 4x2 panelvan tipi özel donanımlı ambulans alacak.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 1 bilgisayarlı tomogrofi cihazı için de ihaleye çıkılacak.

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