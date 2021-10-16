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Sol Parti ve Yeşiller'den Türkiye'ye ziyarete gelecek Merkel'e uyarı

Sol Parti ve Yeşiller'den Türkiye'ye ziyarete gelecek Merkel'e uyarı

Almanya'da muhalefette olan partilerden Sol Parti ve Yeşiller, Başbakan Angela Merkel'den Türkiye ziyaretinde siyasi tutukluların durumunu gündeme getirmesini istedi.

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Sol Parti Eş Genel Başkanı Susanne Hennig-Wellsow AFP'ye yaptığı açıklamada tutuklu HDP'li siyasetçileri kast ederek "Angela Merkel'in görev süresinin sonunda nihayet bir kez olsun açık ve seçik bir biçimde Türkiye'de soruşturmalara maruz kalan demokratik muhalefet için çaba göstermesini çok arzu ediyorum" dedi.

Hennig-Wellsow, Merkel'in ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasında "yanlış anlaşılmaya mahal vermeyecek şekilde Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının serbest bırakılması için çaba göstermesini" istedi.

Özdemir'den Merkel'e çağrı

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir de Merkel'den temaslarında net ifadeler kullanmasını istedi. Merkel'in "Erdoğan'ın otoriter hükümdar şovunun" bir parçası olmaması gerektiğini söyleyen Özdemir Almanya Başbakanı'nın "Erdoğan'ın zindanlarında çürüyen insanların serbest bırakılmasını talep etmesi gerektiğini belirtti.

Özdemir Bochumlu Mahmut Güneş gibi Alman vatandaşlarının da cezaevinde olduğunu söyledi. Almanya'da gastronomi alanında faaliyet gösteren Kürt kökenli Mahmut Güneş, sosyal medya paylaşımlarında "terör örgütü propagandası" yaptığı gerekçesiyle Salı günü Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki yıl on ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Güneş, Ağustos ayı başında Kayseri'de gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşlarının sayısı 10'dan fazla.

Merkel'in İstanbul ziyaretinde sivil toplum temsilcileri, insan hakları örgütleri ve diğer partilerin temsilcileriyle görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olmuştu.

DW Türkçe'nin bu konudaki sorunu yanıtlayan Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in ziyaretinde sadece Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüşmesine odaklandığını söylemişti.

Sebert bununla birlikte "vatandaşlık hakları, sivil topluma yaklaşım ve bu konu başlığı altına alınabilecek her şeyin her zaman Başbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Federal Hükümet temsilcilerinin Türk hükümeti temsilcileriyle buluşmalarında gündem maddesi olduğunu" belirtmişti.

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