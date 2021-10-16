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Ağlayan 1'inci sınıf öğrencisine "Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” demişti! Öğretmeni bakın nerede görevlendirdiler

Öğretmenin birinci sınıf öğrencisine bağırdığı anlar sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Öğretmen Ayşe I., tedbir amaçlı görev yeri değiştirildiği öğrenildi.

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KONYA’da, 1’inci sınıfa başlayan, okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini isteyen A.Ç.'yi, ''Terbiyesiz; ağla ağla, seni disipline yollayacağım. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” diye azarlayan sınıf öğretmeni Ayşe I. hakkında Milli Eğitim Bakanlığı’nca görevlendirilen müfettişlerin soruşturması sürüyor. Öğretmen Ayşe I., tedbir amaçlı görev yeri değiştirilerek, başka bir okulda evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.

Selçuklu ilçesindeki ilkokulda, 7 Eylül’de cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, tepki çekti. 1’inci sınıfa başlayan A.Ç., okulun ikinci günü sınıfa uyum sağlayamayıp, ağlayarak annesini istedi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Ayşe I., A.Ç.’ye, "Terbiyesiz" diyerek bağırdı.

A.Ç.’nin “İstemiyorum seni, ben annemi istiyorum” diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine Ayşe I., ''Ağla ağla, seni disipline yollayacağım, haberin olsun. Müdür Bey de seni cezalandırsın. Ulan sizi bana sayıyla mı verdiler?” dedi. Görüntülerin basında yer almasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce öğretmen Ayşe I. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Selçuklu ilçemizdeki bir okulumuzda, öğrencisine karşı tutum ve davranışları medyaya yansıyan öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Bu sırada öğretmen Ayşe I., 10 gün rapor aldı. Raporunun bitmesiyle müfettişler, öğretmenin ifadesine başvurdu. Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturmanın tamamlanmasına kadar tedbir amaçlı Ayşe I.’yı başka bir okula evde eğitim öğretmeni olarak görevlendirildi.

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