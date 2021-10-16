Apple Store'daki Kuran ve İncil gibi kutsal kitap uygulamalarını kaldırttılar!

Amazon'un sesli kitap hizmeti Audible ile İslam ve Hristiyanlığın kutsal kitaplarını okumak için kullanılan bazı telefon uygulamaları, Çin anakarasındaki Apple Store'dan kaldırıldı.

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Audible, bu uygulamanın "izin gereklilikleri" nedeniyle geçen ay Çin anakarasındaki Apple Store'dan kaldırıldığını bildirdi.

Kur'an-ı Kerim ve İncil okuma ve dinleme uygulamalarının yapımcıları, uygulamalarının hükümetin talebi üzerine Apple'ın Çin merkezli mağazasından kaldırıldığını açıklarken, Apple'dan henüz açıklama yapılmadı.

Bir İncil uygulamasının yapımcısı da özel izne ihtiyaç duyulduğu nedeniyle uygulamasını Çin'deki Apple mağazasından kaldırdığını söyledi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden (CAIR) yapılan açıklamada Apple şirketi, Çin'in Müslümanlara ve diğer din mensuplarına yönelik "zulmüne yardım etmek"le suçlandı.