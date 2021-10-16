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OdaTV'de ayrılık depremi! Serdar Cebe'nin yeni adresi belli oldu

OdaTV'de ayrılık depremi! Serdar Cebe'nin yeni adresi belli oldu

Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Cebe, görevinden ayrıldı. Cebe'nin yeni adresi belli oldu.

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Star TV, NTV, Kanal 6, CNN Türk, 24 TV ve Kanal D gibi Türkiye’nin çok izlenen kanallarında editör ve spiker olarak görev yapan Serdar Cebe, geçtiğimiz Şubat ayından beri OdaTV’nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapıyordu. OdaTV ile özdeşleşen Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’nun Odatv’den ayrılmalarından sonra Odatv’nin kaptanlığını üstlenen Cebe, Youtube’da Saklı Gündem ve 59 Saniye programlarını hazırlayıp sunuyordu. Cebe’nin ani bir kararla, görevi bıraktığı ifade edildi.

OdaTV’ye başlamadan önce Voice of America’nın Washington DC’deki ofisinde editör-muhabir olarak çalışan Serdar Cebe’nin yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne dönerek bu kurumda göreve başlaması bekleniyor.

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