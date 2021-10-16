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İstanbul'da kaldırımda taksi sürdü yayaya korna çaldı! Cezası belli oldu!

Hadımköy TEM bağlantı yolundaki yaya kaldırımında araç sürdüğü tespit edilen taksi şoförüne 864 lira para cezası kesildi.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 34 TDL 55 plakalı taksinin Hadımköy TEM bağlantı yolunda yaya kaldırımında ilerlediği belirlendi. Yapılan çalışmada araç sürücüsünün Serdar Y. olduğu tespit edildi.

Taksi şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun "saygısızca araç kullanmak", "trafik işaret lehvalarına uymamak" ve "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan diğer hususlara uymamak" maddeleri gereği 144'er liradan toplam 432 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca İBB zabıta görevlileri tarafından aracın yaya kaldırımında kullanılması nedeniyle Kabahatler Kanunu'na istinaden 432 lira idari para cezası kesildi.

Taksi sürücüsü toplamda 864 lira para cezasına çarptırıldı.

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