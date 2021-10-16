BIST 1.410
DOLAR 9,26
EURO 10,75
ALTIN 526,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Çekmeköy’de 100 bin TL'lik et hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çekmeköy’de 100 bin TL'lik et hırsızlığı

Çekmeköy'de sabah saatlerinde, et satışı yapılan bir dükkana giren hırsızlar, yaklaşık değeri 100 bin TL olan etleri kucaklarında taşıyarak ticari araca yükledi. Şahıslar çaldıkları etler ile birlikte olay yerinden uzaklaştı.

Abone ol

Olay, Çekmeköy'de geçtiğimiz günlerde sabah saat 06.00 sıralarında yaşandı. Et satışı yapılan bir dükkana giren şahıslar, dükkanın soğuk hava deposuna girip etleri aldı.

Şahıslar, çaldıkları etleri ellerinde ve kucaklarında taşıyarak hafif ticari araca yükledi. Şahıslar araca yükledikleri etler ile birlikte olay yerinden uzaklaştı. Çalınan etlerin değerinin yaklaşık 100 bin TL olduğu öğrenildi.

Öte yandan, et hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dükkanın soğuk hava deposuna giren şahıslar etleri kucaklarında taşıyıp ticari araca yüklüyorlar.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı
Foto Galeri Diyarbakır'da bıçak yuttu şüphesiyle deve kuşunu veterinere götürdü karnından çıkanlara inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Artık aileler e-Devlet'ten bildirim yapacak
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Artık aileler e-Devlet'ten bildirim yapacak
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılarını drone ile yakaladılar 30 gözaltı
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılarını drone ile yakaladılar 30 gözaltı
İşveren eşi FETÖ'cü diye işten çıkardı mahkemeye başvurmuştu! Yargıtay'dan karar çıktı
İşveren eşi FETÖ'cü diye işten çıkardı mahkemeye başvurmuştu! Yargıtay'dan karar çıktı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Bir günde 1.5 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Abdullah Avcı ve Vitor Pereira Trabzon'da taktik savaşı verecek
Abdullah Avcı ve Vitor Pereira Trabzon'da taktik savaşı verecek
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan özeleştiri: Yeni hikayeye ihtiyaç var
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan özeleştiri: Yeni hikayeye ihtiyaç var
Avrupa 5-11 yaş çocuklara Biontech aşısı yapıldı!İlk sonuçlar belli oldu
Avrupa 5-11 yaş çocuklara Biontech aşısı yapıldı!İlk sonuçlar belli oldu
Dünyadan yok olmuştu bu yıl korkutuyor! Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Yeni oluşacak bu defa zayıfız!
Dünyadan yok olmuştu bu yıl korkutuyor! Bilim Kurulu üyesi Yavuz: Yeni oluşacak bu defa zayıfız!
OdaTV'de ayrılık depremi! Serdar Cebe'nin yeni adresi belli oldu
OdaTV'de ayrılık depremi! Serdar Cebe'nin yeni adresi belli oldu
Taliban kız çocuklarının okul izniyle ilgili bir adım daha attı
Taliban kız çocuklarının okul izniyle ilgili bir adım daha attı