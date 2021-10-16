Genç kadını kaynar suda haşlayıp boğarak öldürdüler sonra da yaktılar 3 yıl sonra katil belli oldu

İZMİR'de, 3 sene önce öldürülen Özler Yörük'ün üzerine kaynar su dökülerek 3 gün boyunca işkence yapıldığı tespit edildi. Daha sonra boğularak öldürülen Yörük, ormanda yakıldı. Olayla ilgili Yörük'ün eski erkek arkadaşı ve yakınları geçtiğimiz günlerde tutuklandı.

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Bornova'ya bağlı Çamkule Mahallesi 4709 Sokak'ta, 8 Aralık 2018'de, futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğuna yönelik polise ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak yaptıkları kontrolde, hareketsiz yatan kişinin kadın olduğunu belirledi. Vücudunda ileri derecede yanıklar bulunan ceset, kimlik belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mezar açıldı 'yeniden yüzlendirme' yapıldı

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside kadının, önce boğularak öldürüldüğü ve daha sonra yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca cansız beden, kimsesizler mezarlığında defnedildi. Polis ekipleri, kimlik tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında mezar açıldı ve ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak fotoğraf elde edildi. Bu fotoğraftan yola çıkan polis ekipleri, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi.

DNA örnekleriyle kimliği tespit edildi

Soruşturmayı derinleştiren polis, cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı. Yapılan çalışmalar sonucu cansız bedenin, Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Önce boğularak öldürülen ve daha sonra da yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de İzmir'de 5, Malatya'da 1 ve Aydın'da 1 olmak üzere toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Fuhuş yaptıran eski erkek arkadaşı ve yakınları tutuklandı

Operasyonlarda 13 şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başka suçtan cezaevinde bulunan Özler Yörük'ün eski erkek arkadaşı olduğu ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ hakkında, bu dosya kapsamında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Gözaltındaki 7 şüpheli, emniyetten serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 6 kişiden 2'si, adli kontrol şartıyla salıverildi. Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi, dosya kapsamında tutuklandı.

Polise ihbar intikamı

Altundağ'ın, bir dönem işlediği suçlarla ilgili Özler Yörük ve başka kadın tarafından polise ihbar edildiği ardından yakalandığı ve tutuklandığı, cezaevinden çıktıktan sonra da Yörük ile kavga ettikleri belirlendi.

3 gün boyunca işkence yapılmış

Cinayeti itiraf eden şüphelilerin, Özler Yörük'e Buca'daki adreste 3 gün boyunca işkence yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, Yörük'ün üzerine kaynar su döktükleri, boğularak öldürülmesinin ardından cesedini halıya sardıklarını ve ormanlık alana götürüp, yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.