Bartın'da hırsızlık için girdi ev sahibi ile göz göze gelince...

Mersin'de hırsızlık için girdiği bir evde ev sahibi ile karşılaşan hırsızlık şüphelisi, pencereden aşağı atlayarak, kaçtı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Mersin'in merkez ilçe Arpaçsakarlar Mahallesinden sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir apartmanın ikinci katına demir korkuluklardan tırmanarak çıkan bir kişi, pencereden içeri girdi.

Bir süre evde dolaşan şüpheli, daha sonra ev sahibi ile karşılaşınca girdiği pencereden aşağı atlayarak, kaçtı.

Ev sahibinin şikayeti üzerine polisin şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.