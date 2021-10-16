Dev projede ışık göründü Bakan Adil Karaismailoğlu duyurdu: 14 saatten 3,5 saate inecek

Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerinin tamamlandığını, 2022 yılında seri üretime başlanacağını, saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Tren için de tasarım çalışmalarını tamamlayarak gelecek yıl prototip üretim aşamasına geleceklerini aktaran Karaismailoğlu, demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştırmayı, Yüksek Hızlı Tren hatları için de 8,3 milyon olan yıllık yolcu sayısını 17 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.